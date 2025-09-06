Parçalı Bulutlu 28.7ºC Ankara
DHA 06.09.2025 10:03

İETT otobüsü taksi ve motosiklete çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT şoförü,, önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Küçükçekmece'de de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüsü demir korkuluklara çarptı.

İETT otobüsü taksi ve motosiklete çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta virajı alamayan İETT şoförü önce taksi ve motosiklete ardından da duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken Dolmabahçe Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu. Küçükçekmece'de ise İETT otobüsünün şoförü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Kaza, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Can Yanık'ın kullandığı İETT otobüsü, yağış nedeniyle virajı alamayarak taksiye ve motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

"İETT otobüsü kaya kaya geldi"

Taksi şoförü Onur Işık, `Ben normal yolumda gidiyorum. Sol taraftan gelen araç direkt kaya kaya geldi. Ben de kendimi kurtarmaya çalışırken arkadan vurdu. Motorcu da arkadaydı direkt onu savurdu. Zaten bu şekilde de içeri girdi` dedi.

İETT otobüsü taksi ve motosiklete çarptı

Kazaya hızla müdahale edildi

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekilmesi ve trafik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan İETT şoförü polis merkezine götürüldü.

Küçükçekmece'de de İETT otobüsü korkuluklara çarptı

Küçükçekmece'de de sabah saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman- Yenibosna Metro hattında çalışan İETT otobüsünün sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Halkalı Meydan'da yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Şoför ve otobüste bulunan 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken otobüste hasar oluştu. Yolcular başka otobüsle yoluna devam ederken kazaya karışan otobüs bulunduğu yerden alındı.

İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
