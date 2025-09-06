Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii Sultanbeyli yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda iki otomobil çarpıştı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri kazayı görerek müdahale etmek istedi. Polis otosunu kaza yapan araçların arkasına park eden ekipler, hasarlı kazayı inceledikleri sırada, kazaya karışan otomobil sürücülerinden birinin yakını olduğu öğrenilen aracın sürücüsü de aracını polis otosunun arkasına park etti. Oluşan trafikte aynı yönden gelen 4 araç, kazayı fark etmeyerek ilk kazaya karışan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanırken, araçlardan biri köprü ile refüj arasında asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı kişiyi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kaza yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kaza nedeniyle bölgede yoğunluk oluşurken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

8 aracın karıştığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.