İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada, caddede seyir halinde olan R.E. kontrolündeki İETT otobüsü ile Şükrü Korkmaz kontrolündeki ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma etkisiyle ticari aracın motoru yerinden fırlayarak yola düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza sonrasında otomobilinde sıkışan Şükrü Korkmaz itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden ölü olarak çıkartıldı.

Ağır yaralı şekilde ambulansa bindirilen İETT şoförü R.E. ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaza esnasında İETT otobüsünde yolcu olmaması ise daha büyük bir facianın önüne geçti.