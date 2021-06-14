Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'den aranan şüpheli hücre evinde yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli ve eşi, saklandıkları hücre evinde yakalandı.
Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi E.M. ve eşi A.M.'yi Gaziosmanpaşa'da saklandığı hücre evinde yakaladı.
Adreste yapılan aramada 216.5 gram altın, 3 tam altın, altın kolye, çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, 3 tablet ve 7 taşınabilir bellek ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.M.'nin avukat olduğu, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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