Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 10:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 3 ilde sağanak bekleniyor
Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde, öğleden akşam saatlerine kadar sağanak öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu hava hakim olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğleden sonra ise Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Tunceli'de 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak
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