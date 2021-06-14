Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğleden sonra ise Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 35, Tunceli'de 33, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 24 derece olması tahmin ediliyor.