Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 15.10.2025 15:12

İETT otobüsü durağa girdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa girdi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü durağa girdi: Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs
Sıradaki Haber
Türkiye’de yağış alarmı: 52 yılın en düşük seviyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Gazze'de can kaybı 67 bin 938’e çıktı
15:38
15 bin öğretmen atamasına ilişkin tercih ve atama kılavuzu yayımlandı
15:38
Bakan Göktaş'tan "Dünya Kadın Çiftçiler Günü" paylaşımı
15:34
Türkiye, Çin'e su ürünleri ihraç edecek
15:25
Deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı için geri sayım başladı
15:23
Yerli malı tebliğinde değişiklik yapıldı
Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye yardım tırlarının girişi sürüyor
FOTO FOKUS
İsrail zindanlarında 33 yıl: Mahmud İsa
İsrail zindanlarında 33 yıl: Mahmud İsa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ