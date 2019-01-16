Şiddetli rüzgar, yoğun kar yağışı ve tipi yurt genelinde etkisini gösteriyor. Kötü hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferler:

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO'nun iptal seferleri

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: TRT Haber