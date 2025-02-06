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Türkiye
TRT Haber 06.02.2025 00:08

İDO ve BUDO'nun 10 seferi yapılamayacak

Yurdun büyük bölümünde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Bugün İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin yapılması planlanan birçok seferi iptal oldu.

İDO ve BUDO'nun 10 seferi yapılamayacak

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasındaki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılmayacak.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilmeyecek.

İDO'nun da 2 seferi iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) de Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.00 seferi yapılamayacak.

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