Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO'dan sefer iptali

Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de bazı seferlerini iptal etti.

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Kaynak: DHA, TRT Haber



