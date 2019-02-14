Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
İDO'dan sefer iptali
Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de bazı seferlerini iptal etti.
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
Kaynak: DHA, TRT Haber