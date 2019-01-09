Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkisini gösteriyor. Olumsuz hava şartlarından dolayı deniz seferlerinde de iptaller yaşanıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri, bazı seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

İDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, şu seferler iptal edildi:

07.50 - 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO'dan sefer iptalleri

Öte yandan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) da bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak:

07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

Kaynak: TRT Haber