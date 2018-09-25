İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar etkisini artırdı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun iptal edilen seferleri:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'nun iptal olan seferleri şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kaynak: TRT Haber