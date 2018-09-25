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İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

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İDO ve BUDOda sefer iptalleri

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar etkisini artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi. 

İDO'nun iptal edilen seferleri:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal olan seferleri şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sefer iptalleri, ido, BUDO
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