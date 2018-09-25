  • 25 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.166
    EURO 7.249
  • BIST 99547.44
    ALTIN 237.443
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini artırdı

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini artırdı

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda şiddetli rüzgar etkisini artırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, etkisini gece de sürdürdü.

Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi arttı.

Ağaç lüks otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Bayrampaşa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması oluşacak kötü bir durumun önüne geçerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldı.  

Kaynak: İHA 

Etiketler: Şiddetli rüzgar, İstanbul
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER