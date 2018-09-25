İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini artırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, etkisini gece de sürdürdü.

Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösterdi.

İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi arttı.

Ağaç lüks otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Bayrampaşa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaç, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi.

Otomobil içerisinde kimsenin bulunmaması oluşacak kötü bir durumun önüne geçerken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Kaynak: İHA