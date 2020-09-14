Şırnak'ın İdil ilçesindeki 3 bin 545 metrekare büyüklüğündeki araziye inşa edilen ve 6 kattan oluşan binada istihbarat, asayiş, trafik, çocuk şube, kaçakçılık, terörle mücadele ve diğer tüm birimler yer alıyor.