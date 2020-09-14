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İdil Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı
[Fotoğraf: AA]
İdil Emniyet Müdürlüğü, yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.
Şırnak'ın İdil ilçesindeki 3 bin 545 metrekare büyüklüğündeki araziye inşa edilen ve 6 kattan oluşan binada istihbarat, asayiş, trafik, çocuk şube, kaçakçılık, terörle mücadele ve diğer tüm birimler yer alıyor.
Etiketler: şırnak İdil Emniyet MüdürlüğüSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:18
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