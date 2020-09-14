Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemleri bugün başladı ve 21 Eylül’e kadar devam edecek.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu da bugün itibarıyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayınlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Bugüne kadar 53 bin 659 genç atandı

Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 53 bin 659 gencin atamasının yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızın kamuda istihdam edilmenin bilinciyle çok çalışacaklarına güveniyoruz."