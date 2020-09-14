13 kişilik servis aracından 20 kişi çıktı, şoföre ceza kesildi
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini hiçe sayarak 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan sürücüye 1025 lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Korona virüs (Covit-19) tedbirlerini hiçe sayarak 13 kişilik servis aracında 20 kişi taşıyan sürücüye bin 25 TL trafik cezası kesildi.
Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri işçi servislerinde COVID-19 denetimi yaptı.
Sandıklı-Hocalar karayolunda uygulama noktası oluşturan jandarma trafik ekipleri, 14 işçi servisinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında 13 koltuklu bir işçi servis minibüsünü durduran ekipler, minibüste 13 işçi taşınması gerekirken 20 işçi taşındığını belirledi.
Araçta, yolcuların kullanması için dezenfektan bulundurulmadığı, koronavirüs kurallarına uyulmadığı belirlendi.
COVID-19 tedbirleri kapsamında alınması gereken tedbirleri almayan araç sürücüsüne 1025 lira ceza kesildi.
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