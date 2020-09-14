Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hırsızlık şüphelisinde koronavirüs çıktı, 6 polis karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 polis memuru, gözaltına aldıkları hırsızlık şüphelisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, çok sayıda suçtan kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi U.K.’yi gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheli, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan U.K. tutuklandı.
Ancak zanlının COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine şüpheliyi yakalayıp, sorgusunu yapan 6 polis memuru, önlem amaçlı karantina altına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu odasında da dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Cezaevi de bilgilendirildi.
Etiketler: pozitif polis koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:16
Son Haberler
- 17:22
- 17:16
- 17:13
- 17:11
- 17:09
Sıradaki Haber
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz