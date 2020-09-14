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Edirne'de tır şoförlerinin park sırası kavgası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de tır şoförleri arasında park sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki tesiste tır şoförleri Erdal Uslu ile R.Ç. arasında park sırası nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Uslu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne Bıçaklı kavgaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:42
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