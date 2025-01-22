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Türkiye
İHA 22.01.2025 01:56

İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de

İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İdare ve Vergi Mahkemeleri kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Bitlis ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Bitlis ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine, Hakkari ilinde 1, 2, 3 ve 4. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesinin kurulması ve yargı çevrelerinin “Hakkari ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine, Kırşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Kırşehir ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine, Nevşehir ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Nevşehir ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine, Sinop ilinde idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin “Sinop ilinin mülki sınırları” olarak belirlenmesine karar verildi.

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