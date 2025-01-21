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Türkiye
AA 21.01.2025 23:47

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok ilde hissedildi, herhangi bir olumsuzluk olmadığı duyuruldu.

Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

AFAD, saha taramalarının devam ettiğini, depremin ardından olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

"Herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, depremin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Toraman, "Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır. Çok geçmiş olsun" dedi.

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