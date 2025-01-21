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Türkiye
AA 21.01.2025 21:17

Kontrolden çıkan metrobüs 4 otomobile çarptı

İstanbul Şişli'de Zincirlikuyu durağında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan metrobüs 4 otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kontrolden çıkan metrobüs 4 otomobile çarptı

Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, D-100 kara yoluna girdi.

Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların kara yolunu kapatması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik akışı durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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