Haber Giriş: Kaynak: AA
'İçecekte stok yeterli, ramazanda fiyat artışı beklenmiyor'
[Fotoğraf: AA]
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, içecekte yeterli stok olduğunu belirterek, "Üretimde de sıkıntı yok. Fiyat artışını gerektirecek bir durum yok." dedi.
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Ramazan ayı nedeniyle hemen hemen tüm içecek türlerinde mevsimsel etkilerin dışında talep artışı yaşandığını söyledi.
Üretim ve dağıtım zincirinde hafta sonları dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Duruk, "Yeterli stok var ve üretimde de sıkıntı yok. Bu nedenle mevcut durumda fiyat artışını gerektirecek bir etken bulunmuyor. Ramazan nedeniyle fırsatçılara göz açtırılmamalı." diye konuştu.
Etiketler: meyve suyu ramazan içeçek fiyat artışı içecek stok durumuSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 09:58
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