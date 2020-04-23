Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Ramazan ayı nedeniyle hemen hemen tüm içecek türlerinde mevsimsel etkilerin dışında talep artışı yaşandığını söyledi.

Üretim ve dağıtım zincirinde hafta sonları dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Duruk, "Yeterli stok var ve üretimde de sıkıntı yok. Bu nedenle mevcut durumda fiyat artışını gerektirecek bir etken bulunmuyor. Ramazan nedeniyle fırsatçılara göz açtırılmamalı." diye konuştu.