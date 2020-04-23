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TRT Çoksesli Çocuk Korosu'ndan 100. yıla özel şarkı
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için "100. Yıl Özel Şarkısı" hazırlandı.
TRT Çoksesli Çocuk Korosu tarafından seslendirilen “100. Yıl Özel Şarkısı” özel bir kurgu ile klip haline getirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırlanan şarkının söz, müzik ve aranjesi Yavuz Durak’a, mastering mix’i ise Mehmet Sungur’a ait.
TRT Çoksesli Çocuk Korolarından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılına özel şarkı...— ibrahim eren (@ibrahimeren) April 23, 2020
Gazi Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
pic.twitter.com/YsFCJMvlVB
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