TRT Çoksesli Çocuk Korosu tarafından seslendirilen “100. Yıl Özel Şarkısı” özel bir kurgu ile klip haline getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel olarak hazırlanan şarkının söz, müzik ve aranjesi Yavuz Durak’a, mastering mix’i ise Mehmet Sungur’a ait.