Haber Giriş: Kaynak: AA
23 Nisan'da yağan kar Ardahan'ı beyaza bürüdü
[Fotoğraf: AA]
Nisan ayının sonuna yaklaştığımız günlerde, yurdun büyük kesiminde bahar havası yaşanırken, Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.
Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini belirterek, "Şaşırdık. Bu da bize 23 Nisan sürprizi oldu." dedi.
[Fotoğraf: AA]
Etrafı beyaz örtü ile kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kar yağışı kar Ardahan 23 nisanSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 08:02
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