Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.

Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini belirterek, "Şaşırdık. Bu da bize 23 Nisan sürprizi oldu." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Etrafı beyaz örtü ile kaplayan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]