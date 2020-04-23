Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
Adana'da 700 bin kaçak üretilen maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekipleri, maske fırsatçılarına göz açtırmadı. 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 700 bin kaçak üretim maske ele geçirildi. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin kaçak üretilen maskeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde üretim yapıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenledi.
Jandarma maske fırsatçılarına göz açtırmadı. Adana'da 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda 700 bin maske ele geçirildi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Fatma Er aktardı. pic.twitter.com/FYDg2ikKmK— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2020
Baskında yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 700 bin maske ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık Bakanlığının üretim kriterlerine uygun olduğu tespit edilen maskeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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