Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi istikametine seyreden, içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs ile Yalıkavak'tan Bodrum merkeze giden kamyonet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışmıştı.

Geriye doğru kayarak şarampolde kayalıklara sıkışan minibüste yangın çıkmıştı.

Alevler çevredekiler tarafından söndürülmüş, Tatlıses'in de aralarında olduğu 5 yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza sonrası hastanedeki ilk anları paylaşıldı

Tedavi altına alınan Tatlıses'in Instagram hesabından hastanede çekilen görüntüsü paylaşıldı. Tatlıses, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" dedi.

Prodüktör Polat Yağcı da Instagram hesabından Tatlıses'in hastanedeki görüntüsünü paylaştı.

Tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Ayak tarak kemiklerinde kırıklar bulun Tatlıses, tedavisinin ardından Yalıkavak'ta sahne aldı.

Ayakları sargılı şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyleyen Tatlıses, performansıyla büyük beğeni topladı.

[Fotoğraf: DHA]

"Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi"

Konser öncesi sahnede konuşan Tatlıses, "Bugün başımızdan bir kaza geçti. Cenab-ı Hak meleklerini gönderdi. Arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiçbir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı. Ben arabanın içerisindeydim. Ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler" dedi.