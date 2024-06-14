Yarışmacıları yarışma finaline çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-18" başlığıyla yaptığı açıklamada, bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesine ilişkin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan görüntülere dair sivil trafik ekiplerinin çalışma yaptığını belirtti.

"Trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Çalışma kapsamında araç sürücüsünün, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığının tespit edilerek yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasında ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."