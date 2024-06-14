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Gündem
AA 14.06.2024 20:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Lula da Silva ile görüşmesinde, Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

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