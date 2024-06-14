Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G7 Liderler Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi'nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün İtalya’da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum. pic.twitter.com/oO9qvtj2iW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2024