Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale gözaltında
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, gözaltına alındı.
Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti.
Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı.
Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.
Emniyet Genel Müdürlüğü ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.
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