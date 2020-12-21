Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de yabancı uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edildi
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı sınır dışı edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sınır dışı edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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