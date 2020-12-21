Türkiye'nin Akdeniz'e olan kıyısı 1577 kilometre. Sadece Antalya'nın 640 kilometre sahil şeridi mevcut. Bu bölgede 400'ü balık olmak üzere toplam 665 tür deniz canlısı bulunuyor.

Kıyıdan 3 mil açıkta, 200 metreden 900 metre derinliğe kadar ticari olarak trol avcılığı yapılıyor.

Akdeniz'de bilimsel araştırma yapılıyor

Akdeniz Üniversitesi, canlı türü ve popülasyonlarını yıllardır izliyor.

Su Ürünleri Fakültesi kendine ait araştırma gemisi ile denizin farklı nokta ve derinliklerinden canlı numuneleri alıyor.

27 metre uzunluğunda tam donanıma sahip "Akdeniz Su Gemisi" 15 kişilik mürettebat ile Antalya açıklarında bilimsel araştırmalar yapıyor.

TRT Haber ekibi o çalışmalardan birini görüntüledi.

Denizin derinliklerine ağlar atıldı

Antalya Limanı'ndan demir alan gemi, saatlerce süren seyrin ardından ağlarını derinliklere bıraktı.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki halatlara bağlı trol ağı, denizin metrelerce derinliğini süpürüyor. Kıyıya 14 mil uzaklıkta, yaklaşık 600 metre derinliğe trol ağları atılıyor ve bir saat kalan ağlar çıkartılıyor.

Tür ve popülasyonlar araştırılıyor

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cengiz Deval, araştırmaya ilgili şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz sular Türkiye kara sularının dışında, uluslararası sular olarak tanımladığımız yer. Bu alanlar önemli; çünkü birçok derin deniz türünün ebeveynlerinin bulunduğu alanlar, buralar üreme ve yumurtlama alanları olarak kullanılıyor. Buranın en önemli türü kırmızı karidesler. Ülkemizde yakalananların çoğunluğu İtalya ve İspanya'ya ihraç ediliyor. Berlam türümüz var, yine aynı familyanın başka türü gelincik var, deniz iskorpit türü var, yine aynı zamanda bu derinlikte de 3-4 tane de derin deniz köpek balıkları çıkıyor, bunlar da hassas türler."

Balıklardan numune alınıyor

Toplanan deniz ürünleri türüne göre ayrılıyor balıkların tek tek boy ölçümü yapılıyor ve incelemeye alınıyor.

Tüm bilimsel analizler tek tek kayıt altına alınıyor. Geçmişin verileri ile gelecekte atılması gereken adımlar için yol haritası çıkarılıyor.

Araştırma yapılırken her 100 metre derinlikte ağ atılıyor.

Araştırma gemisi personeli Yunus Onay, "Genelde çalışmalarımız projede yapılan balığın yani hedef tür neyse ona göre çalışıyoruz. Kullanmadığımız balıkları tekrardan denize atıyoruz, numunelik bir balık varsa laboratuvara gidiyor" diye konuştu.

Balık popülasyonunda büyük azalış var

Antalya körfezi yüzey alanı olarak Türkiye'nin sayılı büyük körfezlerinden biri.

Bilimsel çalışmalar son 10 yılla kıyaslandığında ne yazık ki balık türlerinde ve popülasyonlarında yüzde 50'den yüzde 99'a kadar ciddi azalmalar kaydediliyor. Bu azalışlar avlanması yasak olan türleri de etkiliyor.

Haber: Sena Ünal

Kamera: Ömer Ufuk Ulusoy