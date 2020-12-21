Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.
Polis, zanlıların verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 17 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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