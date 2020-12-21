Antalya'da önceki gün Kepez ilçesindeki bir markete gelen kapüşonlu hırsız, kasadaki kadına, "Market sahibi nerede?" diye sorup onu çağırmasını istedi.

Kasadaki kadın, market sahibini çağırmak için dışarı çıkınca, hırsız önce kasanın yerini keşfetti. Bu arada markete gelen bir müşteriye ekmek satıp parasını kasaya koyan hırsız, müşteri marketten çıktıktan sonra kasaya yöneldi.

Kasadaki 700 lirayı çalan zanlı, market sahibinin görebileceği bir noktaya 5 lira bırakıp kaçtı.

Kimliği açıklanmayan hırsız, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

