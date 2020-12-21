Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
700 lira çaldığı marketin kasasına 5 lira bıraktı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya’da bir marketin kasasından 700 lira çalan hırsız, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı. Olayın görüntülerini izleyen market sahibi, "5 lira bırakıyor, aferin" dedi.
Antalya'da önceki gün Kepez ilçesindeki bir markete gelen kapüşonlu hırsız, kasadaki kadına, "Market sahibi nerede?" diye sorup onu çağırmasını istedi.
Kasadaki kadın, market sahibini çağırmak için dışarı çıkınca, hırsız önce kasanın yerini keşfetti. Bu arada markete gelen bir müşteriye ekmek satıp parasını kasaya koyan hırsız, müşteri marketten çıktıktan sonra kasaya yöneldi.
Kasadaki 700 lirayı çalan zanlı, market sahibinin görebileceği bir noktaya 5 lira bırakıp kaçtı.
Kimliği açıklanmayan hırsız, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Etiketler: Hırsızlık
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