Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cağ kebapçıları siparişlere yetişebilmek için yoğun mesaide
Koronavirüs salgını sürecinde yöresel lezzetlere ilgi arttı, vazgeçilmez yemekler evlere taşınıyor. Onlardan biri de Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı. Kebapçılar, siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.
Koyun eti, soğan, tuz ve karabiberle terbiye ediliyor. Dinlendirilen et şişe diziliyor.
Daha sonra odun ateşiyle buluşturuluyor.
Koronavirüs nedeniyle Erzurum'un meşhur Oltu Cağ Kebabı, evlere servis ediliyor.
Kebapçılar paket siparişlere yetişemiyor
Cağ kebabı yapan yerler, siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.
Cağda, dürümde veya kilo işi. Koronavirüs sürecinde de Erzurumlular cağ kebabından vazgeçmiyor günlük yüzlerce cağ kebabı paket servisi ile birlikte evlere ulaştırılıyor.
Paketler, hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanıyor.
Etiketler: Koronavirüs
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