Koyun eti, soğan, tuz ve karabiberle terbiye ediliyor. Dinlendirilen et şişe diziliyor.

Daha sonra odun ateşiyle buluşturuluyor.

Koronavirüs nedeniyle Erzurum'un meşhur Oltu Cağ Kebabı, evlere servis ediliyor.

Kebapçılar paket siparişlere yetişemiyor

Cağ kebabı yapan yerler, siparişlere yetişmek için yoğun mesai yapıyor.

Cağda, dürümde veya kilo işi. Koronavirüs sürecinde de Erzurumlular cağ kebabından vazgeçmiyor günlük yüzlerce cağ kebabı paket servisi ile birlikte evlere ulaştırılıyor.

Paketler, hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanıyor.