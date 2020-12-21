Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle'de, Sokak Sağlıklaştırma Projesi devam ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, bölgede incelemede bulundu.

Ekim, Sokak Sağlıklaştırma Projesi çerçevesinde tarihi yapıların cephelerinin iyileştirilmesi, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yapılması, sokak kaplamalarının ve aydınlatma elemanlarının mevcut dokuya uygun olacak şekilde yenilenmesinin planlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tarihi Orta Mahalle'nin, mahalle ölçeğinde korunarak bugünlere gelebilmiş ender yerlerden olduğunu anlatan Osman Nuri Ekim, şunları söyledi:

"Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Orta Mahalle'nin turizme kazandırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Orta Mahalle geçmişten günümüze gelen değerli, özgün, tarihi dokusu bozulmadan korunmuştur ancak bakımsızlık bu mahalle için tehdit unsurudur."

[Fotoğraf: AA ]

"Orta Mahalle kentsel sit alanı kimliği taşıyacak"

Belediye Başkanı Ekim, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Geçmişin özelliklerini yansıtan Orta Mahallede 1. etap proje alanında, 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının restorasyonu ile bu yapıların bulunduğu sokaklarda niteliğini kaybetmiş taş duvarlar da yapılmaktadır. Önümüzdeki yıl itibarıyla sit alanının diğer bölgelerinde restorasyon çalışmalarına devam edebilmek için gerek mali gerekse proje bazında hazırlıklarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Orta Mahalle kentsel sit alanı, ilçemiz için nitelikli bir turizm alanı kimliği kazanacaktır."