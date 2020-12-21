Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize düşen otomobilden camı açarak çıktı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü, camı açıp sudan çıkmayı başardı. Sürücünün sağlık durumu iyi.
Engin Y., Bandırma Su Ürünleri Hali İskelesi'nde park ettiği otomobilinin direksiyonuna geçti.
Hareket ettirdiği otomobille denize düşen sürücü Engin Y., camı açarak sudan çıktı. Bir süre sonra suya gömülen otomobil, dalgıç ve vinç yardımıyla çekildi.
Sürücünün sağlık durumu iyi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 16:54
- 16:54
- 16:38
- 16:31
- 16:36
Sıradaki Haber
Trabzon'daki tarihi mahallede 24 yapı restore edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz