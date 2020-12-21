Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da sahte içkiden bir kişi daha zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle bir kişi daha hastaneye kaldırıldı. Kentte sahte içkiden farklı zamanlarda 17 kişi tedavi altına alınmış 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde yaşayan ve alkol aldıktan sonra fenalaşan Ö.Ü. (46) telefonla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Teleferik Meydanı'nda bulunan bu kişi, sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Bilinci açık olan Ö.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 4'ü hayatını kaybetmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
Son Haberler
- 17:45
- 17:39
- 17:41
- 17:41
- 17:27
Sıradaki Haber
Aranan iki FETÖ hükümlüsü Denizli’de yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz