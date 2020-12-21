Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan iki FETÖ hükümlüsü Denizli’de yakalandı
Denizli'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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