Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.12.2023 15:22

Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, "Vuslat Vakti" yürüyüşüyle başladı.

Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
[Fotograf: AA]

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleriyle vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Konya Müftüsü Ali Öge dua etti.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra "Vuslat Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden tekbirlerle Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı, ardından meydanda yapılan Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, sema programları, sergiler ve söyleşilerle devam edecek.

ETİKETLER
Konya Mevlana
Sıradaki Haber
Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
16:02
Tiktok temsilcisi TBMM'de
15:45
BM Gazze'de 132 çalışanının öldürüldüğünü duyurdu
16:07
Atina Bildirgesi'nde devamlı ve yapıcı istişareler vurgusu
15:43
14 il için "sarı" ve "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
15:36
Diyarbakır'da 9 katlı metruk bina yıkılırken çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
Diyarbakır'da 5 katlı metruk bina çöktü
FOTO FOKUS
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ