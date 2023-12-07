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Türkiye
İHA 07.12.2023 14:06

Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu

Babası uyuyakalmasını fırsat bilip evden çıkan 2 yaşındaki çocuk evinden yaklaşık 500 metre uzakta vatandaşlar tarafından bulundu.

Babasının uyumasını fırsat bilen 2 yaşındaki çocuk evden 500 metre uzakta bulundu
[Fotograf: İHA]

Antalya’nın Kepez ilçesinde 2 yaşındaki erkek çocuk, annesi dışarıdayken babasının uyuyakalmasını fırsat bilip kapıyı açıp dışarı çıktı.

Evinden yaklaşık 500 metre uzaklığa sokakta yağmur altında yürüyen minik afacanı çevredeki vatandaşlar fark ederek bir dükkana götürdü.

Vatandaşlar durumu polise bildirirken, ıslanan ufaklığın üstündeki giysiler çıkartılıp yeni kıyafetler giydirildi.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, çocuğun annesinin bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp başvurusunda bulunan çocuğun annesi polis ekiplerince olay yerine getirildi. Annesine kavuşan çocuk ve annesi işlemler için polis merkezine götürüldü.

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