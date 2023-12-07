Eskişehir'de bir evden 45 ton atık çıktı

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vişnelik Mahallesi Şehit Mustafa Ay Sokağı'nda anne oğulun yaşadığı daireden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, bu adrese geldi.

Ekipler, evin tüm odalarında ve bahçesinde uzun süredir bekletilen atıkların çıkarılması için çalışma başlattı.

Çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpler toplandı.

Ekipler, 45 ton çöp çıkardıkları evi temizleyerek yaşanabilir hale getirecek.