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Türkiye
AA 07.12.2023 14:14

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor

Marmara'nın doğusuyla Ege'nin batısı ve Akdeniz'de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

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