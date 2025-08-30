Açık 32.4ºC Ankara
AA 30.08.2025 17:12

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 253 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 621 kişi gözaltına alındı.

"Huzur İstanbul" uygulaması: 621 şüpheli gözaltında

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 211 noktada 1382 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 362 bin 577 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 253 şüphelinin de bulunduğu toplam 621 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 19 ruhsatsız tabanca, 12 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 12 fişek, 2 bin 400 gram uyuşturucu madde, 75 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ekiplerce 622 umuma açık yer denetlendi.

Trafik denetimlerinde ise 43 bin 532 araç ile 3 bin 510 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 303 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde 10 araç trafikten men edilirken, 789 bin 70 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul
