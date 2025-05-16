Çok Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.05.2025 09:31

"Huzur İstanbul" denetimlerinde 1039 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce asayişin sağlanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulamasında,1039 kişi gözaltına alındı.

"Huzur İstanbul" denetimlerinde 1039 kişi gözaltına alındı

Kent genelinde 15 Mayıs'ta iki aşamalı yapılan uygulamanın ilk etabında, 20.00-22.00 saatlerinde 215 sabit noktada, 1395 personel, 1 polis helikopteri ve 5 Deniz Limanı Şube Botu desteğiyle sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1268 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Denetimler sonucunda il genelinde toplam 329 bin 809 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması gerçekleştirildi. Bu sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 579 kişiyle birlikte toplam 1039 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 55 fişek ele geçirildi.

1858 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 1858 gram uyuşturucu madde, 205 uyuşturucu hap ve 121 gram kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 790 liraya da el konulurken, yabancı uyruklu bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında 232 umuma açık iş yeri denetlenirken, 3 işyeri hakkında idari işlem uygulandı.

943 bin 296 lira trafik cezası kesildi

Trafik kontrollerinde ise 41 bin 819 araç ve 2 bin 759 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde 3011 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılarak toplamda 943 bin 296 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik uygulamaların sürdürüleceğini bildirdi.

ETİKETLER
İstanbul Denetim
Sıradaki Haber
Polisten kaçan alkollü sürücü, evinin otoparkında yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:14
Enflasyon raporu 22 Mayıs'ta açıklanacak
11:11
Osmaniye'de derenin taşması sonucu sürüklenen araçlara ulaşıldı
11:15
"Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı" düzenleyecek
11:04
Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı başladı
10:39
Altının gramı 4 bin 10 liradan işlem görüyor
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti
Gazze'de kanser hastası Emel, İsrail'in yetim bıraktığı torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor
Gazze'de kanser hastası Emel, İsrail'in yetim bıraktığı torunlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
KIZILELMA testleri başarıyla geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ