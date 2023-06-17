Parçalı Bulutlu 27.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.06.2023 13:54

Hudut kartalları 13'ü terörist 32 kişiyi yakaladı

Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 kişi yakalandı. Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1’inin DEAŞ ve 1’inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudut kartalları 13'ü terörist 32 kişiyi yakaladı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Yunanistan’dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 20 kişi ile Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Şahıslardan 10'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK, 1’inin DEAŞ ve 1’inin MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Paylaşımda, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor" sözleri yer aldı.


ETİKETLER
DEAŞ PKK/KCK Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
İstanbul'un 6 ilçesinde 24 saat süreli su kesintisi uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Almanya’da 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu
13:35
Türkiye, Uganda'daki terör saldırısını lanetledi
13:08
Güney Kore'de okul yemeklerindeki deniz ürünlerine ayrıntılı radyasyon testi yapılacak
14:02
HDP binasından terör elebaşlarının posterleri çıktı
12:37
İstanbul'un 6 ilçesinde 24 saat süreli su kesintisi uygulanacak
12:34
Sinop, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kenya'da Masailerin günlük yaşamı
Kenya'da Masailerin günlük yaşamı
FOTO FOKUS
Endülüs'ten İTÜ'ye yolculuk: Bilimin hazineleri bu müzede sergilenecek
Endülüs'ten İTÜ'ye yolculuk: Bilimin hazineleri bu müzede sergilenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ