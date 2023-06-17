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Türkiye
AA 17.06.2023 12:02

Deprem bölgesinde YKS'nin ilk oturumu

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.

Deprem bölgesinde YKS'nin ilk oturumu
[Fotograf: AA]

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerde öğrenciler sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirmesiyle binaların bulunmasına yardımcı oldu. Bazı öğrencilerin de geç kalmasıyla binaya alınmadıkları görüldü.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Karaköprü Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava giren öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından üst aranmasından geçirilerek salona alındı. Sınav başlamasıyla öğrenci yakınları okul dışına çıkarıldı.

Siverek ilçesinde YKS'ye girecek S.G., arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlilerinin bulunduğu belirterek, sınav salonuna gitmek için jandarma ekiplerinden yardım istedi. S.G.'nin kırsal mahalledeki evine giden jandarma ekipleri, kendisini alarak ilçe merkezindeki sınavın yapıldığı okula götürdü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Süha Erler Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Ortaokulu önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Bu arada kimliğini kaybeden ve evde unutan adaylar, nüfus müdürlükleri ve sınav merkezlerine polis ekipleri tarağından yetiştirildi.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Malatya

Malatya'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okulun önüne geldi.

Bazı öğrencilerse sınav saatinin başlamasını okulun önündeki Battalgazi Belediyesi Yapraklı Parkı'nda çimlerin üzerine oturarak bekledi.

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesine gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polislerin de üst aramasının ardından sınav salonuna alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Kilis

Kilis'te de adaylar sınava girecekleri okullara gelerek görevliler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı.

Kentte sınav, 47 bina, 771 salonda 14 bin 128 adayın katılımıyla yapıldı.

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Deprem YKS
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