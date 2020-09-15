Haber Giriş: Kaynak: AA
Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit verilmiyor
[Fotoğraf: AA]
Hakkari ve Hatay hudut hatlarında kaçaklığa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartaları"nın sınırların güvenliği için yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Hakkari ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 6 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 515 gram kubar esrar ile kaçak olduğu belirlenen 184 cep telefonu ve 12 bin 660 paket sigara ele geçirildiği aktarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Hakkari hatay hudut hatları kaçakçılık operasyonlarıSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 16:56
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