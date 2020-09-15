Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yalova'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
Yalova'da yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı alınan ek tedbirler kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşlar için saat 20.00'den 09.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 salgınına karşı ek tedbirler getirdi.
Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşlar, 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 18 yaş altı çocuk ve gençlerin de 20.00'den sonra velisi olmadan sokağa çıkması kısıtlandı.
Ayrıca, 50'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde alınan tedbirler, İŞKUR, SGK ve sağlık personelinden oluşan ekiplerce denetlenecek.
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