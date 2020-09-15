Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 salgınına karşı ek tedbirler getirdi.

Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşlar, 09.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 18 yaş altı çocuk ve gençlerin de 20.00'den sonra velisi olmadan sokağa çıkması kısıtlandı.

Ayrıca, 50'den fazla çalışanı olan iş yerlerinde alınan tedbirler, İŞKUR, SGK ve sağlık personelinden oluşan ekiplerce denetlenecek.