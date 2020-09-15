Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Yangını görenler, ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattını arayarak bilgi verdi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Etiketler: Çanakkale yangın orman yangını Gelibolu yangınSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 15:46
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