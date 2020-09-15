Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1000 hektarlık sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Galeriç Ormanı'na da sıçradı.

Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme ekipleri arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken jandarma ekipleri de yangın çıkaran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.