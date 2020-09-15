Haber Giriş: Kaynak: AA
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ormanlık ve sazlık alanda yangın çıktı. Yangın, deltadaki Galeriç Ormanı'na sıçradı.
Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaklaşık 1000 hektarlık sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Galeriç Ormanı'na da sıçradı.
Yaklaşık 2 bin hektarlık alanda etkili olan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme ekipleri arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken jandarma ekipleri de yangın çıkaran şüpheliler hakkında çalışma başlattı.
Etiketler: yangın Kızılırmak Deltası Kuş CennetiSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 15:25
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